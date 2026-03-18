ダウンタウン松本人志、後輩芸人とXで仲良く交流...ウインクの絵文字つきで反応も　ネット笑い

お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さん（62）が、2026年3月17日にXを更新。後輩芸人のポストに反応した。

「放置プレイはどうでしたか」

松本さんは現在、有料配信サービス「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）で精力的に活動している。

ダウンタウンプラスの企画への出演経験がある、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（40）が、2026年3月15日、Xでこうポストした。

「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！ 松ちゃんケチなはずなのに！ あとケータリングがそもそも結構、豪華なのに松ちゃんケチなのに無理して自腹で高級弁当を50個以上差し入れして若手がケータリングがあり過ぎて何食っていいかわからない状況になってたぞ」

松本さんは2日後の3月17日にこれを引用し、「放置プレイはどうでしたか」と、ウインクをした絵文字つきで投稿。良ちゃんは「ドMだと思ってたのにドSですね」とハートマークつきでやり返した。

二人のやり取りに、Xユーザーからは「こういうポストが嬉しいです」「松ちゃん やっぱり後輩大事にしてるやん！！ めっちゃ素敵やん」「芸人は放置プレイしてもファンは放置プレイしない松ちゃん素晴らしいです」「松ちゃん愛に溢れる鬼越さんのイジリに、相変わらずのワードセンスで返す松ちゃん こんなやり取り見られるだけでも、とても嬉しい」などの声が上がっている。