元「小学生ホスト」のママ・ちいめろ、仁王立ちで...娘を「お姫様抱っこ」ショットにネット沸く「スゲー！」

チャンネル登録者数83万超のYouTuber、ちいめろさんが、2026年3月17日にXを更新。娘のまひめろさんが中学校を卒業したことを報告した。

「父親の役割もできます」

ちいめろさんは、かつて「保育園児ホスト」「小学生ホスト」として注目された琉ちゃろさんの母。まひめろさんは琉ちゃろさんの妹にあたる。

ちいめろさんはXで、「ひめちゃん中学卒業しました 女子高生ひめちゃん楽しみ」と投稿。ティアラやリボンをつけたヘアメイクで、卒業証書の筒を持ったまひめろさんの写真を公開した。

続けて、「シングルマザー、父親の役割もできます」と投稿。ジャケットとワンピースでフォーマルな装いのちいめろさんが、仁王立ちし、まひめろさんを「お姫様抱っこ」している写真を披露した。

Xユーザーからは「凄すぎて爆笑。いい写真すぎ」「えっ！ あのホスト小学生りゅうちゃろのママ！ こんなことできんのか！ スゲー！！！ カッケェ！」「ちいめろちゃんつよすぎ！」「この家族本当に愛に溢れてて好き～」などのコメントが寄せられている。