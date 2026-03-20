原因不明の腹痛、発熱...「虚弱エッセイ」反響に著者感じる恩恵と懸念　努力しなくても「罪悪感を感じないで」【#虚弱を考える】

「巷でよく言われる『中年になるとガクッと体力が落ちる』というやつが、二十一歳で来てしまった」

これは、文筆家「絶対に終電を逃さない女」さん（終電さん）のエッセイ「虚弱に生きる」（扶桑社）の書き出しだ。20代なのに老人並みの体力、1日8時間が働けない......不調は続くが、その根本的な原因はわからない――。そんな「虚弱体質」な著者のこれまでがつづられている。このエッセイがSNSを中心に話題になっており、特に共感する声が目立つ。

なぜ今、虚弱体質が共感を呼ぶのか。当事者や識者と全3回シリーズで考える。初回は、発端となったエッセイの著者、終電さんに、自らの経験や書籍への思いを聞いた。

SNS中心に注目、発売から4か月で累計4万部

著書によると、終電さんはもともと体が強くはなかったというが、20代前半のころに過眠と入眠困難を併発。睡眠中の食いしばりが酷く、肩や首の凝りにも悩まされた。また、以前から続いていたという倦怠感や抑うつ状態も悪化。ほかにも腹痛、痔、発熱、パソコンの画面を見続けると発症する頭痛や腰痛、集中力の低下など――、さまざまな症状に悩まされた。

しかし終電さんは、これらの原因として思い当たるような大きな身体疾患を患っているわけではない。甲状腺疾患や膠原病の検査を病院で受けたが、異常なしの結果だったという。

「虚弱に生きる」には、終電さんのこうした虚弱体質に振り回された20代前半、少しでも健康に過ごすための試行錯誤、虚弱体質の原因についての彼女なりの分析などがつづられている。SNSを中心に徐々に注目を集め、発売から約4か月で10刷が決定、累計4万部を突破した。

今では虚弱体質の第一人者的な扱いを受けることが多い終電さんだが、インタビューでは、「私自身は大したことしてないのになって思っています。周囲の人に提案してもらって、じゃあやってみようかなと思って書いているだけなので」と謙虚に話す。