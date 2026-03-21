嵐、名曲ジャケ写公開でファン悶絶...相葉雅紀＆二宮和也主演作の主題歌　「大野くんさらにかっこよく」「ビジュやば」

2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2026年3月16日、公式インスタグラムを更新。過去に発売したCDのジャケット写真を投稿した。

2013年リリース「Calling／Breathless」のジャケット写真

公開されたのは、2013年3月にリリースされた「Calling／Breathless」のジャケット写真。「Calling」は相葉雅紀さんが出演したドラマ「ラストホープ｣の主題歌で、「Breathless」は二宮和也さんが出演した映画「プラチナデータ」の主題歌だ。黒いスーツを着用してクールな表情の5人が並んでいた。

センターには、黒いロングジャケットを羽織った相葉さんがクールな表情をみせていた。相葉さんの横には、黒いジャケットと黒いパンツを着用し、二宮和也さんが凛とした表情でポーズをきめていた。松本潤さんは黒髪のヘアスタイルで、クールな表情をみせていた。両サイドには、大野智さんと櫻井翔さんがポーズを決めている。

ほかに、2枚目では、黒い背景で青い炎に包まれたショット。3枚目では、立体的な背景で、相葉さん、櫻井さん、二宮さんは立ってポーズをとり、松本さんと大野さんは腰掛けて真剣な表情をみせている。3枚目では、白い背景で、5人が並び歩いているようなポーズをとっていた。

この投稿には、「この衣装の嵐もカッコイイなぁ」「Breathlessのニノはまじで神」「めちゃくちゃかっこいい」「ビジュやば」「5人のビジュが素晴らしすぎる」「大野くんさらにかっこよくなってる」「あいばくんセンターかっこいいー」「かっこよすぎて滅」といったコメントが寄せられていた。