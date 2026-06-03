【ボクシング】世界タイトル戦で前代未聞「ハプニング」、王者が挑戦者をリング外に投げ飛ばす...ファン怒り「クレイジー」

プロボクシングの世界タイトルマッチで、王者が挑戦者をリング外に投げ飛ばす前代未聞の「ハプニング」が起こった。

「フォスターは失格になるべきだった」

WBC世界スーパーフェザー級タイトルマッチが、2026年5月31日（日本時間）に米テキサス州ヒューストンで行われ、王者オシャキー・フォスター（米国、32）が、挑戦者レイモンド・フォード（米国、27）を2－0の判定で破り王座防衛に成功した。

採点はジャッジ2人が118－110、116－112で王者を支持し、残り1人が114－114の引き分けだった。

「ハプニング」は1ラウンドに起こった。

残り22秒のところで、フォスターがクリンチした。フォスターは両腕をフォードの腰に回して抱え込んだ。勢いあまって抱き合ったまま一回転すると、フォスターは左からフォードの頭を押し出すようにしてリング外へ投げ飛ばした。

フォードはリング下にダイブをする格好で頭から落下。なんとか自力で立ち上がり、自らの足でリングに戻ったが、レフェリーはフォスターに注意を与えただけで、試合はそのまま再開した。

フォスターの王者にあるまじき行為に対して、SNSではファンから怒りの声が上がった。

「正直、こんなの今まで見たことないよ」「これは明らかなファウルだ」「審判は何をしているんだ」「フォードは怪我をするところだった」「これマジでどうなってんだよ、2点減点か失格にならないと」「減点なしってクレイジーだわ」「時間も止めなかったし、ポイントも取らなかった」「フォスターは失格になるべきだった」「あんな風にリングから滑り出る人を見たことがない」