高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ　巨人・阿部監督逮捕&辞任劇、拭えぬ後味の悪さ　避ける方法なかったか

2026年5月25日の夜、巨人の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で現行犯逮捕されたとのニュース速報があり、驚いた。翌日阿部氏の辞任会見があり、その場で娘さんの手紙が読み上げられ、さらに驚いた。

逮捕情報は誰がリーク？巨人の対応は素早かった

簡単に時系列をみると、（1）姉と妹の娘の間のケンカ、（2）止めに入った阿部氏が姉に暴力、（3）驚いた姉が児童相談所に連絡、（4）児童相談所から警察に110番通報、（5）警察が駆けつけ現行犯逮捕、（6）現行犯逮捕の報道、（7）翌日阿部氏が辞意を表明、（8）巨人はすぐ対応し辞任という流れだ。

（1）はどの家庭でもよくある話だ。（2）で止めに入るのはよくあるが、暴力はまずい。（3）で姉がチャットGPTに聞いて児童相談所に連絡というのは、いかにも現代的だ。（4）、（5）は筆者のような古い人間から見ると、もう少し柔軟な対応があってもいいと思うが、これも今では普通の対応らしい。筆者はアメリカに住んでいたが、家庭内暴力に対し、警察も厳しいのでこんなものだろう。（6）は著名人の逮捕なら報道するだろうが、誰がリークしたのか。（7）、（8）は素早い。巨人の対応についてみても、企業イメージを確保する観点から大リーグでの類似案件に対する対応を見ればそんなものかと思う。