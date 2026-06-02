東出昌大、巨大地震を想定→1か月間「音信不通」宣言　「プチ被災生活」に反響「なんて斬新」

俳優・東出昌大さん（38）が2026年6月1日に「note」を更新し、翌2日から7月1日まで連絡が取れなくなると発表した。「音信不通」の理由についても明かしており、ネット上では、「流石である」「なんて斬新な！」などの声が上がっている。

「知らないことは知りたい。だから、実践せねば」

東出さんは1日、「東出、音信不通のお知らせ」と題した文章をnoteに投稿。音信不通になると発表し、「ですので東出とコンタクトを試みる方は、直接山にいらして下さい」と呼びかけた。

東出さんによれば、26年春は友人や家族と過ごした。狩猟や釣り、山菜採りなどを「目一杯遊び、それはそれは幸せな日々でした」と振り返りつつも、一方でつぎのように心境を吐露した。

「数年前から心のどこかで『この幸せな日々はいつまで続くのだろう』『きっと、いつまでもは続かないのではなかろうか』という、不安というよりも予感に近い感覚があり、『もし社会が変容した際にどうすれば良いのか、その術を私はまだ知らないなぁ』と考えておりました」

そこで東出さんは、「知らないことは知りたい。だから、実践せねば」と、1か月間の「プチ被災生活」を実施すると宣言した。この生活の「設定」と「ルール」についても説明している。

「巨大地震発生。電気、水道、ガス、携帯の基地局などのインフラが止まる。公共の力は道路の復旧や行方不明者の捜索などに使われるため、炊き出しなどは来ず、流通も止まっている為、お店も使えない。今ある自宅の備蓄、車に入っているガソリン、チェーンソー、斧、釣竿、鉄砲、五右衛門風呂を駆使して、1ヶ月生活を送る」

東出さんを訪ねる友人らに対しても、「私を訪ねるなら自宅から歩いて来るか、若しくは最寄り駅から歩いて来て」「会っても外のニュースや天気予報は伝えちゃダメ」と伝えていると明かした。この生活に妻子は入らず、東出さんと愛犬で臨むとしている。

この発表に対し、ネット上では、「流石である」「マジでオモロイ」「身を持って体験する東出さん素敵です」「なんて斬新な！」「是非終了後にお話聞かせてください」などの声が寄せられている。