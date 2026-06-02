エルフ荒川、ギャルから変わりすぎ大反響...「かわいすぎ」「好きです」　井川遥＆中条あやみのスタイリングで激変

お笑いコンビ「エルフ」の荒川さん（29）が、2026年5月31日にインスタグラムを更新。普段のギャルの姿から激変した様子を公開した。

「そばかすメイク初めて！ しかも裸眼！！」

荒川さんは4月23日放送のバラエティー番組「櫻井・有吉THE夜会SP」（TBS系）で、俳優の井川遥さん（49）と中条あやみさん（29）がコーディネートしたヘアメイクや衣装姿を披露していた。

5月31日のインスタグラムでは、「櫻井有吉の夜会にて中条あやみさんにスタイリングしてもらった日」として、変身した姿を公開。黒のジャケットにスカート、タイツを合わせ、インナーは白のTシャツに。髪色は暗くなり、「そばかすメイク初めて！ しかも裸眼！！」と、ギャルメイクには欠かせないカラーコンタクトも着けていない。

荒川さんは「中条あやみさんと井川遥さん本当にありがとうございました 大事な日はいつもお洋服着させて頂いて、何があっても『まぁこのお洋服お二人が選んだくれたしなぁ』と思いを馳せ、強気で生きさせてもらってます！（笑）」とつづった。

コメント欄には「元が可愛いからどんなスタイリングも似合うん最高」「裸眼良すぎる！！！ かわいすぎ！！！」「めっちゃ可愛い ギャルもいいけどこっちの方が凄くいい」「荒川ちゃんさん、めっちゃおとなっぽいです 普段のカラフルな荒川ちゃんさんもすきやけど、この大人な感じのメイクと服装も 好きです」などと書き込まれている。

また、中条さん本人も「ギャルなはーちゃんも、こっちのはーちゃんもどっちも好きぃ」とコメント。荒川さんは「オーマイ女神 いつも楽しく明るく私達を包み込んでくれてありがとうございます！！！ 最高の経験させて頂きました！！！！ ありがとうございました」と返信している。