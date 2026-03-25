解散発表のYouTuber「チャンネルがーどまん」残留メンバーが思い　「悲しいし意味わからん」「戻ってきてほしい」

チャンネル登録者数318万超のYouTuber「チャンネルがーどまん」メンバーのブッダさんが、2026年3月21日、YouTubeチャンネル「山ちゃんクッキング」に登場。チャンネルがーどまん解散について思いを語った。

「ちっちゃい力でも、力になれたらなと思って」

チャンネルがーどまんをめぐっては、リーダーのがーどまんさんが3月17日、Xで「メンバーが僕以外辞めました」と投稿した。

3月18日にはチャンネルがーどまんを更新し、がーどまんさんと、メンバーやスタッフが激しく口論する様子を公開。メンバーのMYさん、山ちゃん、マチョリティーさん、ワタナベマホトさんが脱退したことが明かされた。

そうしたなか、ブッダさんは3月21日、山ちゃんのサブチャンネル「山ちゃんクッキング」に登場。「どうもブッダですチャンネルがーどまん解散で僕が言いたいこと。」と題した動画で、思いを語った。

ブッダさんは「僕はこのチャンネルに残ることを決断しました」と宣言。口論の動画をドッキリだと疑う声もあったそうだが、「本当に台本もない、真実の事実の動画」だと明かした。

脱退しなかった理由は、「ファンの人たちがこのチャンネルの動画を今日も明日も待ってるなって思った」「このチャンネルがなくなってしまったら一気にそれだけの数の人が絶望する瞬間は来ると思う」「ちっちゃい力でも、力になれたらなと思って、頑張ろうと思って残ろうと思いました」などと語った。