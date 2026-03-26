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ボードゲーム中の飲食はダメなのか　「こづかい万歳」最新話、指摘で修正画像公開

2026.03.26 13:30
エンタメ班

   週刊モーニングで連載中の漫画『定額制夫の「こづかい万歳」～月額2万千円の金欠ライフ～』の作者・吉本浩二さんが2026年3月23日、最新話の描写をめぐるお詫びと修正をXで公開した。

  • 吉本浩二さんのXから。こちらは修正後の画像
    吉本浩二さんのXから。こちらは修正後の画像
  • 吉本浩二さんのXから。こちらは修正前の画像。赤い部分が修正された
    吉本浩二さんのXから。こちらは修正前の画像。赤い部分が修正された
  • 吉本浩二さんのXから。こちらは修正後の画像
  • 吉本浩二さんのXから。こちらは修正前の画像。赤い部分が修正された

コストコでお菓子を調達しボードゲームを楽しむも...

   『定額制夫の「こづかい万歳」～月額2万千円の金欠ライフ～』は、「こづかい制」で暮らす作者の吉本さんを中心に、周囲の人物が限られた「こづかい」をやりくりして余暇を楽しむさまをドキュメンタリー風に描いた作品だ。

   吉本さんは23日、「『こづかい万歳』75話・P6において、ボードゲームのプレイ中に飲食をしている描写をしてしまい、大変申し訳ございませんでした」と謝罪。原稿の画像を公開し、修正を行った。

   3月19日発売の週刊モーニングに掲載された75話では、こづかいをボードゲームに注ぎ込んでいるという「ボードゲーム超人」が登場した74話に続き、キャラクターらが集ってアメリカ発祥の大型会員制倉庫店「コストコ」に出向き、ピザやお菓子などを調達。飲食を楽しみながらボードゲームに興じる様子が描かれていた。

   赤字での修正によると、キャラクターが手にしたピザやボードゲームの周囲に置かれたお菓子などにバツ印が付けられ、缶ジュースは「ペットボトルに変更」としている。修正後の原稿では、キャラクターはボードゲームのカードのみを手にし、プレイ中の水分補給はペッドボトル飲料となっていた。

「僕の認識不足と配慮が足りず、このような表現になり深く反省」
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