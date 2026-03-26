れいわ・奥田芙美代氏に約10分で3回「不適切発言」指摘...小泉進次郎氏も怒り　大石晃子氏反論、「異常な答弁」主張

れいわ新選組の大石晃子共同代表が2026年3月25日にXで、同日の国会質問で同党の奥田芙美代共同代表の発言がたびたび「不適切」と指摘されたことについて、「複数大臣が言葉をとがめ、マウントを取る異常な答弁」と批判した。

小泉進次郎氏「防衛大臣として看過するわけにはいきません」

奥田氏は参院予算委員会で減税政策について訴える中で、27年1月から実施される見通しの、いわゆる防衛増税に言及。「人殺しの武器を作ったり買ったりするためにこれから10年先まで防衛特別所得税は即決、また増税決めたんじゃないですか。なぜ、増税策はスピーディーに決めるんですか」と、批判した。

この発言に対し、小泉進次郎防衛相が「先ほど防衛の関係で『人殺し』という言葉がありましたが、その言葉は看過できません。日本を守っている自衛隊、そして防衛力を整えることは、地域の平和と安全を守るためにやっております。そういったことに対して、ただいまの発言を防衛大臣として看過するわけにはいきません」と非難した。

藤川政人委員長は、「不適切」と指摘された奥田氏の発言について、「速記録を調査の上適切な処置を取ることといたします」とした。

同様の指摘はほかにもあり、約10分の奥田氏の質問中に3回、「不適切な言質がある」との指摘があった。