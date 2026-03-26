橋本環奈「韓国アイドルメイク体験楽しかったね～盛り盛り」妃海風と思い出ショット　「神すぎる」「ビジュ爆発」

俳優の橋本環奈さんが2026年3月25日にXを更新し、韓国旅行をしていたと報告した。
「韓国アイドルメイク体験楽しかったね～」
橋本さんは3月23日に最終回を迎えた月9ドラマ「ヤンドク！」（フジテレビ系）で主演を務めていた。
橋本さんは25日にXで、「実はドラマ撮影終わって、韓国行ってました」と報告。旅行を楽しんだようで、「ほんと全然写真撮らなすぎて、、りっちゃん（川栄さん）とも撮りたかった」「喋りすぎた。笑」と俳優の川栄李奈さんも同行していたことを明かした。
また、「次の日は朝から風ちゃんと遊んだ」と、自身が主演を務めたNHK連続テレビ小説「おむすび」で共演した俳優の妃海風さんとも旅行を楽しんだことを明かし、「韓国アイドルメイク体験楽しかったね～盛り盛り」と、韓国メイクをした自身のショットを公開していた。
このポストには、「めちゃ韓国風メイクかわいい～！」「韓国アイドルメイク環奈ちゃん神すぎる」「ビジュ爆発してるよ！」という声が集まっていた。
実はドラマ撮影終わって、韓国行ってました☺️— 橋本環奈 (@H_KANNA_0203) March 25, 2026
ほんと全然写真撮らなすぎて、、
りっちゃん(川栄さん)とも撮りたかった
喋りすぎた。笑
次の日は朝から風ちゃんと遊んだ????????
韓国アイドルメイク体験楽しかったね〜
盛り盛り☺️#妃海風 pic.twitter.com/47TgKBYXmn