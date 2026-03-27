ホルムズ海峡に「安全回廊」設置提言、イラン革命防衛隊は「独自の安全回廊」を主張、ペルシャ湾足止めの船員約2万人救出は実現するのか

イラン情勢をめぐって国際海事機関（IMO）はホルムズ海峡に「安全回廊」を確保すべきだと提案した。ペルシャ湾で足止めされている船員約2万人を救出するためとされる。2026年3月26日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は「安全回廊」を話題にしたが、実現の可能性はあるのか。







ホルムズ海峡の安全航行確保に国々が声を上げる

IMO提案に対してイラン政府は「非敵対的な船舶はイラン当局と連携すればホルムズ海峡を通過できる」とIMOや国連安全保障理事会に返答を寄せている。一方でイラン革命防衛隊がホルムズ海峡のララク島を経由する「安全回廊」と称する水路を設置したという報道もある。

ホルムズ海峡の安全な航行を確保するための適切な取り組みに貢献する用意があるとイギリスや日本など30カ国が参加表明、日本はマレーシアやフィリピンにも共同声明に協力を呼びかけているが、慶応義塾大学教授の中室牧子さんは「IMOの動きと、日本がイギリスと一緒に発表する共同声明に共通しているのは、多国間で調整して安全確保をしていこうという動きだ。一方でイランの革命防衛隊が独自回廊を作って自国主導で影響力を高めたいという動きもあるので、誰がホルムズ海峡のルールを主導するのかという主導権争いも起きている状況だろう」と話す。