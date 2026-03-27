野党議員「JRA広告は射幸心あおってる」→「当たる人の方が少ない」　鈴木農水相の率直答弁に議場爆笑

立憲民主党の石垣のりこ参院議員が2026年3月26日に行われた参院農林水産委員会で、日本中央競馬会（JRA）のCMをめぐり「射幸心をあおっているのではないか」と質問した。SNSでは、鈴木憲和農林水産相の答弁に注目が集まっている。

「的中した時の喜びを全身全霊で表現しているものに該当しないでしょうか？」

石垣氏は長澤まさみさんと見上愛さん、佐々木蔵之介さん、竹内涼真さんらが出演するプロモーション動画をめぐり、JRAが定めた広告をめぐる指針に言及。「射幸心をあおる内容となるため、使用しない表現」として「勝ち馬投票券の的中または不的中を過度に強調する表現」を挙げているとした上で、CMでの表現に疑問を呈した。

「（出演者らが）ガッツポーズをしていたり、抱き合ったりしている姿は、的中した時の喜びを全身全霊で表現しているものに該当しないでしょうか？」

「ゴールシーンよりも感情を揺さぶられるのではないかと考えるんですね」とし、「皆さんもよくご存じの有名な俳優さんを使って、この見事な表情を捉えているということで、ご覧いただいて」と熱弁。

「『競馬って、アガる！』って書いてありますが、なんかアガる感じがするかどうか......個人の感じ方も大きく左右されるかもしれませんけれども、こうした表情をアップで捉えて強調しているというのは、これはあおっていると受け取らざるを得ないと思います」とした。