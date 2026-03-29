「斎藤知事やめろデモ」本人は知らぬ存ぜぬ　去年も神戸、姫路で行われたが「森羅万象を把握できない」

「漏えいには関与していないという認識を伝えてきたが、捜査の結果として出た判断だと受け止める」

兵庫県・斎藤元彦知事は自身の不起訴を受けて、2026年3月27日、記者団に対してこのように述べた。

元県民局長の私的情報を県議に漏らすよう、元総務部長に命じるなどした地方公務員法違反の疑いで捜査されていたことを巡り、神戸地検は同日、斎藤知事と片山安孝・元副知事を不起訴（嫌疑不十分）に、井ノ本知明・前総務部長を不起訴（起訴猶予）とした。これにより、知事を巡る主な捜査は終結した。

一方で、元県民局長による告発文書問題から約2年が経った。知事に辞職を求める抗議活動が、街頭で繰り返し行われている。

「おっしゃっていることがよく分からない」で終わらせないで

3月24日に行われた定例記者会見では、まず幹事社の記者から「知事の言動」に対し、次のような改善を求める場面があった。

前回の記者会見において、複数の記者からの質問に対し、知事から「おっしゃっていることがよく分からない」との発言が複数回あったとし、幹事社の記者は、

「知事がお答えになるかどうかはともかく、『おっしゃっていることがよく分からない』という内容はなかったと思う。会見を見ているのは県民の皆さんです」

「よく分からないと質疑応答を終わらせようとするのではなく、質問の趣旨を的確にくみ取り回答していただくようにお願いします」

と語った。

また、記者側に対しても「発言は指名された際に限るというルールを引き続きお守りください」と呼び掛けた。