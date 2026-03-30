日本維新の会・吉村洋文代表、街頭演説邪魔するアンチに「本当にルール作った方がいいんじゃないですかね」

日本維新の会の吉村洋文代表が2026年3月28日、街頭演説の妨害をめぐる対応について、Xで思いをつづった。







「聞こえず見えず 帰って行かれました」

吉村氏は同日夕、千里阪急百貨店前で、大阪・豊中市長選挙に出馬予定の市橋ひろし氏との街頭演説に臨んだ。

ボランティアに訪れたという人物が、Xで「80代ぐらいのおばあちゃまが娘さんと2時間前から #吉村知事 演説聞きたくて待ってはりました」として、演説時のトラブルを明かした。

投稿によると、立ち見となることから女性らはエリア外の着席できる場所で街頭演説の開始を待っていたが、「アンチがおばあちゃまの前で演説の邪魔」をしたことから、「聞こえず見えず 帰って行かれました」という。

続く投稿では、演説を妨害する人物と、それに対抗する維新支持者と思われる若い男性の口論の様子を映した動画も公開。「アンチの方が大声上げました」「動画の男性が荒い言葉で反応」とのトラブルがあったといい、女性らはトラブルに怯えて帰ってしまったのではないかとした。

「昨日は、本当に酷くて 手製プラカードを掲げながら歩くアンチが プラカードを下ろす時に 通行人の方に何度か 当たってました。危険な行動やと思いました」ともしている。