有隣堂「文庫カラーカバー」約50年の歴史に幕　在庫限りでサービス順次終了へ...惜しむ声相次ぐ

大手書店の有隣堂（本社・横浜市）が紙製ブックカバー「文庫カラーカバー」（全10色）について在庫限りで提供・販売を順次終了する、と発表していたことがXで驚かれている。使用している紙の生産中止に伴い、同カバーの製造を終えたとしている。

青と緑の四角形が描かれた「クラフト紙のブックカバー」は今後も継続する。

1977年10月から使用、導入背景に「活字離れ」

文庫カラーカバーは、文庫本の購入時に希望すれば無料でかけられるほか、10枚1組（税込165円）で販売もされてきた。色はダークブルー、ライトブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、ピンク、ワインレッド、アイボリー、グレー、ブラックと豊富な品ぞろえで、店の名前と「かたつむり」のマークが印刷されたデザインも特徴的だ。

実は公式サイトで2025年11月25日、サービス紹介ページに追記する形で、下記のように「サービス順次終了のお知らせ」が発表されていた。

「原紙の『OKゴールデンリバー』生産中止に伴い、有隣堂の文庫カラーカバーも製造を終了いたしました。各色とも在庫がなくなり次第、ご提供と販売を終了させていただきます。長らくご愛用いただきありがとうございました」

店舗によって終了する色や時期は異なるといい、最新情報はレジカウンターで確かめるよう案内した。なお、使用している紙の種類に関しては「紙面に広がる広大な黄河の流れをイメージして作られた」との説明も。

公式サイトによると、文庫カラーカバーは元々、1977年10月の「読書週間」から使用を始めた。導入の背景は「当時、文庫の売上比は書籍全体の中でもそれほど高いものではありませんでした」としたうえ、下記のように説明している。

「時代的にも活字離れが叫ばれる中、私たちは文庫の"ポータブルで楽しく読める"特色に注目、ライフスタイルに合わせて気軽に文庫本を楽しんでいただくには......と考えたのが『文庫カラーカバー』です」