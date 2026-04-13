バスケコート「外国人や大人が占領」、少年らSNSで訴え　動画拡散で代々木公園「譲り合って利用を」

東京都渋谷区内の都立代々木公園に2つあるバスケットボールコートについて、外国人や大人が占領していて遊べないと、少年らがSNS上への動画投稿で訴えている。

少年らがコートで遊んでいると、「危ないからどけ！」と言われたりしたという。代々木公園サービスセンターは、「占領の状況は確認できなかった」と取材に答えたが、「たくさんの方々が利用しているので、譲り合ってほしい」と話している。

「『危ないから、どけ！』と言われた」

少年1人が、ゴールリングにシュートすると、黒人などの男性たちも、続いて次々とシュートを繰り出す。そんな中で、この少年は、居心地が悪そうだ。様子を伺いながら、すぐにコートから出て行った。

「今の代々木公園がヤバすぎる件について」。動画は、2026年4月12日にTikTok上で投稿され、こんなコメントが映し出された。

「はい、ここに書いてあることなんですけど」。少年の1人は、こう切り出し、コートのフェンスに掲げてある看板がズームアップされる。

「代々木公園バスケットコートはみんなが使用できる共有のスペースです。他の利用者とゆずりあってご利用ください」

サービスセンター名でこう注意喚起されている看板を読み上げると、少年は、こうこぼした。

「それで...見て下さい！ この現状。外国人や日本人の人、大人の方々が占領して、片方使えばいい話なのを、全面コートを使ってやっています。それで、私たちがそこでやると、『危ないから、どけ！』と言われ、そのままずっと行くと、変な言葉や色々変なことを言ってきます」

ここで、別の少年が「外国人に『ファック』と言われました」と口をはさむ。すると、動画で報告した少年も、「私もです」と相槌を打った。

「本当に本当に、僕たちバスケやりたいのにやらしてくんないんですよ」

そして、「もうイヤですよ！」と悲痛な声を上げると、サービスセンターにスマホで電話をかけるシーンに変わった。