四国放送アナ、SixTONESライブに「非公式」ペンラ持参？　Xで波紋→削除、局の反応は

四国放送の豊成春子アナウンサー（28）が2026年4月13日、人気男性アイドルグループ「SixTONES」のライブに行ったことをXで報告した。現地写真の中で使っていたペンライトが「非公式」グッズではないかと波紋を広げる中、15日に投稿は削除された。

関係は明らかでないが、四国放送は公式サイトで「4月13日に当社アナウンサーが行ったSNSの投稿について、外部から様々なご意見をいただいたことを受け、内容を総合的に判断し、当該投稿を削除いたしました」と発表している。

「アナウンサーを掲げたSNSに載せるなら...」批判の声

SixTONESはスタジアムツアー「MILESixTONES」を開催中で、11日、12日には香川県高松市の「あなぶきアリーナ香川」で公演を行った。豊成さんは局アナとして運用するXアカウントを13日に更新し、香川公演への参加を報告。「最高でしたああああああ！！！！！！まだまだ余韻ひたひたです。あなぶきアリーナほんと神会場。四国に来てくださり感謝感激。また仕事頑張ります」とした。

あわせて、現地での写真を公開していた。屋外に設置されたデコレーショントラックを背景に、豊成さんがライブ公式グッズとみられるパーカーを着て、白いペンライトを手に写っていた。ペンライトはフリルで縁取られたハート形で、中央に、SixTONESメンバー・松村北斗さんの名前にあたる「HOKUTO（ハート）」と記されている。

投稿を受けてXでは、ペンライトが非公式ではないか、公演ルールに反するのではないかとの指摘が相次いだ。このほか、「アナウンサーを掲げたSNSに載せるなら公式ペンラ持つべき」「非公式グッズは公式の収益邪魔する存在」「公式ペンラがあるのにも関わらず購入せず非公式かつ自作ペンラを持参するのは御法度」「間違っても公演中つけてないよね？」「会場内で使ってないとしても、影響力のある立場でこの写真は勘違いする人もいるから良くない」などと批判を集めている。

スタジアムツアーでは、公式グッズとして「オリジナルペンライト」が展開されている。SixTONES事務所側の公式サイト「ファミリークラブ」上でコンサートのマナーに関する注意書きには、「公式ペンライトも同様に、周りのお客様の鑑賞（視界）の妨げとならないようにご使用ください」と記述があった。なお、非公式ペンライトを禁じる項目は見当たらなかったが、少なくとも、公演中は公式品を使うことを前提としているようにも受け取れそうだ。