慶応法学部卒の現役アイドル、「最難関」大学院への入学を報告　「才色兼備」「努力に尊敬してます」

女性アイドルグループ・TiiiMOのAyaNonさんが2026年4月13日にXを更新し、東京大学大学院に入学したことを明かした。3月24日には、慶応義塾大学法学部法律学科を卒業したと報告していた。

「頭良すぎで引いてる おめ！」

AyaNonさんがTiiiMOに加入したのは25年11月1日からだ。それまでも「ミス慶應コンテスト2024」と「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」で準グランプリに輝いている。

AyaNonさんは26年4月13日、「令和8年度 東京大学入学式」と記されている看板の前でスーツを着ている自身の写真をXで公開し、「東京大学大学院に入学しました！」と報告した。

3月24日の投稿でも、同大学院に進学することを明かしていた。この投稿では慶應大学の卒業証書とともに撮影した記念写真を公開し、「芸能と学業の両立も頑張りますので、これからも応援よろしくお願い致します」とつづっていた。

4月13日の投稿に対するリプライに対し、AyaNonさんは引き続き「法律」を勉強すると説明。ファンからは「正に才色兼備ですね！」「頭良すぎで引いてる おめ！」「益々のご活躍をお祈りしています」「あやのんの努力に尊敬してます」などの声が寄せられている。