【ドジャース】キム・ヘソン、攻守絶好調に指揮官「手のひら返し」？　コメント一変に韓国メディア皮肉「これまでにない絶賛」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月16日、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）の「手のひら返し」を皮肉交じりに報じた。

「キム・ヘソンが出場すれば、必ずチームが勝てる」

ドジャースは16日（日本時間）、ホームのドジャー・スタジアムでニューヨーク・メッツと対戦し、8－2で快勝した。

韓国出身キム・ヘソン内野手（27）は、「8番・ショート」でスタメン出場し、攻守にわたって躍動した。

打撃では、0－0の2回2死1塁の場面で、151キロのシンカーを振り抜き、ライトスタンドに運んだ。今季第1号となる2ランで、先発・大谷翔平選手（31）に2点をプレゼントした。

守備でも魅せた。2点リードの8回に、センターに抜けそうなヒット性のゴロを飛びついて捕球。すぐに立ち上がって1塁に送球しアウトにした。

米メディアによると、ロバーツ監督は試合後、この日のキムのパフォーマンスについて、次のように称賛したという。

「本当に素晴らしい守備だった。チームに活気をもたらしてくれた。また、皆さんご存知の通り、キム・ヘソンは0－0の場面でホームランを打った。下位打線の打者たちが次々と素晴らしい活躍を見せている。キム・ヘソンについては、私はいつもこう考えている。『キム・ヘソンが出場すれば、必ずチームが勝てるように何かを成し遂げてくれる』と。まさにその通りだ。そして、キム・ヘソンがもう少しチャンスを得ていることが嬉しい」