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【ドジャース】キム・ヘソン、攻守絶好調に指揮官「手のひら返し」？　コメント一変に韓国メディア皮肉「これまでにない絶賛」

2026.04.17 11:40
スポーツ班

    韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月16日、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）の「手のひら返し」を皮肉交じりに報じた。

  • 今季第1号を放ったキム選手（球団インスタグラムより）
    今季第1号を放ったキム選手（球団インスタグラムより）
  • 今季第1号を放ったキム選手（球団インスタグラムより）

「キム・ヘソンが出場すれば、必ずチームが勝てる」

    ドジャースは16日（日本時間）、ホームのドジャー・スタジアムでニューヨーク・メッツと対戦し、8－2で快勝した。

    韓国出身キム・ヘソン内野手（27）は、「8番・ショート」でスタメン出場し、攻守にわたって躍動した。

    打撃では、0－0の2回2死1塁の場面で、151キロのシンカーを振り抜き、ライトスタンドに運んだ。今季第1号となる2ランで、先発・大谷翔平選手（31）に2点をプレゼントした。

    守備でも魅せた。2点リードの8回に、センターに抜けそうなヒット性のゴロを飛びついて捕球。すぐに立ち上がって1塁に送球しアウトにした。

    米メディアによると、ロバーツ監督は試合後、この日のキムのパフォーマンスについて、次のように称賛したという。

    「本当に素晴らしい守備だった。チームに活気をもたらしてくれた。また、皆さんご存知の通り、キム・ヘソンは0－0の場面でホームランを打った。下位打線の打者たちが次々と素晴らしい活躍を見せている。キム・ヘソンについては、私はいつもこう考えている。『キム・ヘソンが出場すれば、必ずチームが勝てるように何かを成し遂げてくれる』と。まさにその通りだ。そして、キム・ヘソンがもう少しチャンスを得ていることが嬉しい」

「あの状況でチャレンジしたのはよくなかった」から一変
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