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元「青汁王子」三崎優太さんVSお騒がせYouTuber・シバターさんが空中戦　「言葉のパワーゼロ」

2026.04.17 13:20
エンタメ班

   元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さんと、YouTuberでプロレスラーのシバターさんが、SNSで空中戦を繰り広げている。

  • 元「青汁王子」こと三崎優太さん（2023年7月撮影）
    元「青汁王子」こと三崎優太さん（2023年7月撮影）
  • シバターさんのツッコミが過激すぎる（写真はシバターさんの動画から）
    シバターさんのツッコミが過激すぎる（写真はシバターさんの動画から）
  • 元「青汁王子」こと三崎優太さん（2023年7月撮影）
  • シバターさんのツッコミが過激すぎる（写真はシバターさんの動画から）

「ファッション結婚の匂いがするな」

   三崎さんは2026年3月28日、人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんとの結婚を発表。「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」などと報告していた。YouTube動画では「0日婚」ならぬ「30日婚」だと明かし、仲むつまじい様子を見せている。

   祝福ムードに冷や水を浴びせたのが、シバターさんだった。シバターさんは31日、「てんちむ結婚。しかしハッピーマニアに幸せなし」と題した動画を公開。

   てんちむさんが24年4月に選択的シングルマザーとして男児を出産したことを公表していたことを踏まえ、「だったら最初から青汁王子と結婚して、青汁王子と子ども作ればいいじゃん」とツッコミを入れた。「女性からは支持を得られるかもしれないけど、男からしたら『何やっとんねん、こいつ』っていう感じ」とも語っている。

   結婚相手に三崎さんを選んだことについて「結局、顔が良くて金持っててみたいな。そういう人と結婚できるって女性として幸せみたいな」と説き、「ファッション結婚の匂いがするな」としていた。

「水商売が正義みたいな風潮に違和感」→「てんちむと結婚してる時点で言葉のパワーゼロ」
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