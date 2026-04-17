元「青汁王子」三崎優太さんVSお騒がせYouTuber・シバターさんが空中戦　「言葉のパワーゼロ」

元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さんと、YouTuberでプロレスラーのシバターさんが、SNSで空中戦を繰り広げている。

「ファッション結婚の匂いがするな」

三崎さんは2026年3月28日、人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんとの結婚を発表。「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」などと報告していた。YouTube動画では「0日婚」ならぬ「30日婚」だと明かし、仲むつまじい様子を見せている。

祝福ムードに冷や水を浴びせたのが、シバターさんだった。シバターさんは31日、「てんちむ結婚。しかしハッピーマニアに幸せなし」と題した動画を公開。

てんちむさんが24年4月に選択的シングルマザーとして男児を出産したことを公表していたことを踏まえ、「だったら最初から青汁王子と結婚して、青汁王子と子ども作ればいいじゃん」とツッコミを入れた。「女性からは支持を得られるかもしれないけど、男からしたら『何やっとんねん、こいつ』っていう感じ」とも語っている。

結婚相手に三崎さんを選んだことについて「結局、顔が良くて金持っててみたいな。そういう人と結婚できるって女性として幸せみたいな」と説き、「ファッション結婚の匂いがするな」としていた。