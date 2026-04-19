神田沙也加さん元交際相手・前山剛久、「芸能界引退」も発信活動再開　「田舎置き去り」企画の動画に疑問の声

元俳優の前山剛久さんが2026年4月18日、インスタグラムをはじめとするSNSを更新し、SNSでの発信活動を再開すると発表した。

「これまでとは少し異なる雰囲気の動画となりますが」

前山さんをめぐっては、元交際相手として知られる俳優の故・神田沙也加さんの死去後、22年をもって芸能界を引退したが、33歳の誕生日である24年2月7日にインスタグラムを開設し、活動を再開。舞台での俳優復帰を予定していたが、出演を発表した舞台から出演予定の女優2人が降板したことで上演が見送りになった。

25年12月からは「真叶」の名前でメンズラウンジに勤務していた。だが、26年3月1日に同店代表のYouTubeチャンネルで、前山さんらが神田さんとの交際時のエピソードをほのめかす動画が公開されたとしてSNS上で物議を醸した（既に非公開）。前山さんはこの騒動を受け、10日に「一度退店する運びとなりました」と報告していた。

前山さんは4月18日、ふんわりしたパーマヘアに、胸元が大きく開いた黒のトップスを着て肌をあらわにした自身の写真を添え、インスタグラムで「本日より、TikTokをはじめ各SNSの投稿を再開いたします」と報告した。

「これまでとは少し異なる雰囲気の動画となりますが、楽しんでいただけましたら幸いです」とし、「また、明日よりTikTokでの配信もスタートいたします」ともつづった。