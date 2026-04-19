中川安奈アナ、ミニスカゴルフウェア姿でラウンドへ　「今日はポロシャツと靴下のスマイルくんがポイント」

NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年4月15日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿を披露した。

「また頻繁に行けたらいいな」

中川さんは、「NHK時代、月1でゴルフに行っていた大好きなメンバーと一緒にラウンドへ およそ1年ぶりでした！」といい、鮮やかなピンクのポロシャツとミニスカートのゴルフウェア姿を投稿した。「フリーになってからの日々にも慣れてきたのでまた頻繁に行けたらいいな」とつづっていた。

「今日はポロシャツと靴下のスマイルくんがポイント」といい、「バッグは妹からのアメリカのおみやげ（たぶんゴルフ用ではないけど気に入って使ってる）」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、鮮やかなピンクのポロシャツとミニスカートを着用。足元にはスニーカーと白いソックスを合わせて、バッグを片手に微笑んでいた。3枚目では、カートに座り足を組んで笑顔をみせていた。6枚目では、ピンクのキャップをかぶって微笑んでいた。

この投稿には、「めっちゃくちゃ美しい」「ゴルフの妖精」「エグい可愛さ」「スタイル良すぎ！！」「とてもお似合いです」「惚れ直しました」といったコメントが寄せられていた。