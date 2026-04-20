「前の顔写真指名手配犯すぎて」アイドルのパスポート写真が衝撃　「6年でだいぶ可愛くなった」別人級で大反響

アイドルグループ「君に、胸キュン。」の楠木こはなさんが、2026年4月12日にXを更新。6年前と現在のパスポートの写真を公開し、激変ぶりに驚きの声が上がっている。

「今の自分も昔の自分も好きです」

楠木さんは4月10日、Xで「パスポート更新したのだけど、前の顔写真指名手配犯すぎて神」と投稿。ファンから、「公開してくれ！」「ガチで見せて」などの反応が寄せられていた。

そして4月12日、「6年でだいぶ可愛くなった」とコメントし、6年前のパスポートの顔写真と、現在の顔写真を並べて公開した。

Xユーザーからは「別人レベル」「待て待て変わりすぎやろ面影ゼロやんけ」「可愛くなったとかのレベルじゃない」「努力の結晶ですごい、どちらのこはちゃんも愛おしい」などのコメントが寄せられている。

楠木さんは4月13日にもXを更新し、「可愛くなりたくて沢山頑張ったけど、今の自分も昔の自分も好きです」とポストした。