小泉進次郎防衛相、外交時の英語スピーチに称賛相次ぐ　「笑いも取ってる！」「覚醒した感がある」

小泉進次郎防衛相が2026年5月31日、シンガポールで開催されたアジア安全保障会議（シャングリラ会合）に登壇し、英語での対談姿がSNS上で称賛を集めている。

オランダがW杯ジョーク、小泉氏の切り返しは

オランダのディラン副首相兼国防大臣がスピーチの際、「私たちは小さな国です。とはいえサッカーの話になると時折、自分たちをはるかに大きな国だと考えがちです」と切り出す場面があった。11日開幕のサッカーワールドカップの初戦で日本との試合があることを引き合いに、「オランダが勝った後も、シン（進次郎氏）、私たちの友情が続くことを願っています」とジョークを放った。

その後、小泉氏は流ちょうな英語で「ディラン氏がサッカーについて述べたコメントについて少し触れておきたい」と応じた。今回の会議は地域間の緊張を管理することについて論じていると説明した一方で、「今、ディラン氏と私の間には緊張感があると思います」と前振りし、下記のように切り返した。

「しかし私は、私たちがそれを管理できると確信しています。2週間後、彼女は来日する予定ですが、まさにその日は日本代表とオランダ代表が対戦する日にあたります。でも、私は会談をキャンセルするつもりはありません。対話は常に開かれています」

これには会場で笑いがわきおこった。一連のシーンはXでも注目され、「ちゃんと笑いも取ってる！」「英語でこの即興切り返しはマジでたいしたもんだよ」「ちと覚醒した感があるな」「進次郎さん凄いな」といった反応が広がっている。