「新日本プロレス」棚橋弘至社長、胸、肩が分厚く激変　「現役よりもでっかい」「かわいらしくて好き」

2026年1月4日にプロレスラーを引退した、新日本プロレスリング代表取締役社長の棚橋弘至さん（49）が、4月10日にXを更新。近影を公開した。

関西の情報番組にレギュラー出演

棚橋さんは同日から、関西ローカルで放送する夕方の情報番組「news おかえり」（ABCテレビ）にレギュラーコメンテーターとして出演している。

初回の放送を終え、Xで「ありがとうございました」と投稿。番組のロゴが表示されたモニターの横に立ち、親指と人差し指を立てた「逸材ポーズ」で笑顔を見せる自身の写真を公開した。

Xユーザーは、大きく盛り上がったように見える胸や、丸く広い肩まわりに注目したようだ。「棚橋さん、分厚くなりはった...？」「棚橋弘至がどんどん丸くなっていっている」「現役よりもでっかいのではないかって思うくらい」「今の棚橋さんも可愛らしくて好きです」などのコメントが寄せられている。