社民・ラサール石井議員、「防衛装備移転三原則」運用指針見直し猛批判　「作った武器は必ず人を殺す」

社会民主党のラサール石井参院議員が2026年4月19日にXを更新し、「防衛装備移転三原則」の運用指針見直しについて猛批判した。

「他国で戦争が起きれば『よっしゃ』と手を打ち...」

16日に自民党と日本維新の会が了承した「防衛装備移転三原則」運用指針の見直し案。これまで、救難・輸送・警戒・監視・掃海の5類型に限られていた防衛装備品の国産完成品の移転が、全ての完成品や部品などまで可能となる。

なお、防衛装備品は武器と非武器に分けられ、武器の輸出は国際約束の締結国である17カ国に限定されるが、特段の事情がある場合のみ、移転を認めることが可能。

これに対し、ラサール氏は19日にXで、「日本が『死の商人』になりさがる。けして許してはならない」と批判した。

また、「他国で戦争が起きれば『よっしゃ』と手を打ち、『このまま戦争が続いてくれ』と祈る。そんなさもしい国になってはいけない」と懸念をつづった。

さらに、「『安全保障』という言葉の響きに騙されるな」と警告し、「作った武器は必ず人を殺す」とも断言した。