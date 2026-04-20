「食器の匂いが本当にダメ」、「吐いた」ことも...大食いYouTuberの告白に心配や共感　「精神的なものじゃ」の声も

大食いYouTuberの三年食太郎さんが2026年4月19日にXで、食器の匂いが苦手で、「他人の家の食器とか使えないレベル」だと明かし、心配や共感の声が寄せられている。

「なんでこんなダメなんだろ」

三年食太郎さんは、「わたし食器の匂いが本当にダメで、他人の家の食器とか使えないレベル」だと明かし、さらに「家事代行の人が洗った食器くさすぎてその場で吐いた」とも述べた。

続けて、「なんでこんなダメなんだろ」と疑問をこぼした。

寄せられたコメントに返信するなかで、自身で洗った食器は問題ないといい、家事代行が洗った食器については「使う時は洗い直してます！」と明かした。

飲食店の食器は大丈夫なのかと問う声には、「基本的には大丈夫です！ 個人店とかだとたまに気になるときありますが、ほとんどはいけます」と回答していた。

食器を拭いているタオルの匂いが気になるのかとの質問には、「いやそれか食洗機かな、人の家は人の家の匂いするよなんか」とした。また、強迫性障害ではないかとするコメントには、「それはあるとおもう、しらんけど」と返していた。

三年食太郎さんの投稿には、「精神的なものじゃないのかな」「ニオイがダメなのではなく『他人が洗った』という事実がダメなのでは」といった声のほか、「雑菌の匂いがするときあるよね」「食器含め他所のおたく特有の匂いありますよね」など、共感の声も寄せられた。