「食器の匂いが本当にダメ」、「吐いた」ことも...大食いYouTuberの告白に心配や共感　「精神的なものじゃ」の声も

大食いYouTuberの三年食太郎さんが2026年4月19日にXで、食器の匂いが苦手で、「他人の家の食器とか使えないレベル」だと明かし、心配や共感の声が寄せられている。
「なんでこんなダメなんだろ」
三年食太郎さんは、「わたし食器の匂いが本当にダメで、他人の家の食器とか使えないレベル」だと明かし、さらに「家事代行の人が洗った食器くさすぎてその場で吐いた」とも述べた。
続けて、「なんでこんなダメなんだろ」と疑問をこぼした。
寄せられたコメントに返信するなかで、自身で洗った食器は問題ないといい、家事代行が洗った食器については「使う時は洗い直してます！」と明かした。
飲食店の食器は大丈夫なのかと問う声には、「基本的には大丈夫です！ 個人店とかだとたまに気になるときありますが、ほとんどはいけます」と回答していた。
食器を拭いているタオルの匂いが気になるのかとの質問には、「いやそれか食洗機かな、人の家は人の家の匂いするよなんか」とした。また、強迫性障害ではないかとするコメントには、「それはあるとおもう、しらんけど」と返していた。
三年食太郎さんの投稿には、「精神的なものじゃないのかな」「ニオイがダメなのではなく『他人が洗った』という事実がダメなのでは」といった声のほか、「雑菌の匂いがするときあるよね」「食器含め他所のおたく特有の匂いありますよね」など、共感の声も寄せられた。
わたし食器の匂いが本当にダメで、他人の家の食器とか使えないレベルなんだけど家事代行の人が洗った食器くさすぎてその場で吐いた、なんでこんなダメなんだろ— 三年食太郎(しょくたろう) (@3_syouktaro) April 19, 2026