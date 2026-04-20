料理研究家リュウジ、アンチに「そのままでいてください」　実は「日々頑張ってる人が多い」？

料理研究家のリュウジさんが2026年4月20日にXを更新し、自身に対するアンチの心理を分析した上で、「そのままでいてください」とメッセージを伝えた。この投稿がSNS上で注目を集めている。

「リュウジさん心広い...」「めっちゃ大人や」

リュウジさんは20日、リュウジさんのアンチが家族にいるという投稿を引用リポストした上で、「僕は自分のアンチ研究家でもある」などと反応。アンチの心理について「『そこそこ有名人の癖に自分の影響力を弁えずに好きに発言する』所が許せないんだと思います」と分析した。

続けて、「みんな会社や今の立場を考えて我慢したり周りに合わせて行動してるわけですから当然ですつまり、日々頑張ってる人が多いんです」と理解を示した上で、「是非『そのままでいてください』と伝えてください」と応援メッセージを伝えた。

その後の投稿では、「ちなみに僕はサラリーマンの時に僕みたいな下積みも資格もなく努力もせずぽっと出で売れたヤツが異常に嫌いでした」と明かし、「『実力もないのに声が大きいだけで有名になりやがって早く消えろカス』と思っていたと思います」とも記した。

リュウジさんの投稿に対し、「リュウジさん心広い...」「めっちゃ大人や」「なんて大人で冷静な返し方なのだろう」「ちゃんと分析できていてすごい」「お料理のリュウジさんは本当に強い」「それだけ目立ってるってこと」などの声が寄せられている。