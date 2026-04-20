相手は元ミス東大...石丸伸二氏が贈った「入浴剤」　恋リアで商品話題に、メーカー想定超えの注文増「一時的に品切れ」も

元安芸高田市長で地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二さんが、2026年4月16日放送の恋愛リアリティー番組「恋愛病院」（ABEMA）に出演した。

女性メンバーへのプレゼントとして用意していた入浴剤商品が、視聴者の間で「センスいい」などと関心を集め、購入報告も続々と出ている。放送による売れ行きの変化を取材した。

「私も、ポチッとしちゃった」「もらった気分になれる！？」

恋愛病院では男女10人が2泊3日の共同生活を通じて恋と向き合う。石丸さんの新たな一面も注目される中、16日放送の第3話ではサンタクロースに扮して登場し、スタジオの「見届け人」こと玉城ティナさんやアレンさんから「こういうの意外とノリノリでやってくれるんだ」「可愛い」と声が上がる一幕があった。

今回は各男性が事前に用意したクリスマスプレゼントを女性が選ぶ方法で、デート相手をマッチング。石丸さんは入浴剤を持ち寄り、20年ミス東大グランプリでタレント・神谷明采さんとペアになっていた。具体的な商品名はバス用品メーカー・エミュール（埼玉県川口市）の「ミネラルバスパウダー プレミアム」で、公式サイトによると角質ケアと保湿ができる日本製の入浴剤だという。

放送を受けてXでは「消耗品だし非常にセンスいいよしんじ」「エミュールのバスパウダーをプレゼントに選ぶしんじ好き！」と好評を博したほか、入浴剤も関心を集め、「しんじ（43）に貰ったことにして、自分で買っておいたｗ」「プレゼントをもらった気分になれる！？」「私も、ポチッとしちゃった」「売れ切れてた！！！すごい」などと盛り上がりを見せている。

19日に神谷さんが「ちなみに、しんじはこの入浴剤について『IKKOさんにおすすめしてもらった』って言ってたよ」と投稿したことでも話題になった。