「0日婚」半年で離婚...元妻・進撃のノアを「本当に愛してた」？　ヒカル生電話でアンサー、共演者は涙

元カリスマキャバ嬢で実業家の「進撃のノア」さんが、2026年4月19日にキャバ嬢オーディション番組「LAST CALL」のYouTubeチャンネルで公開された動画に出演し、元夫でYouTuberのヒカルさんに「本当に愛してた？」と質問した。

「ノアのことってほんまに愛してた？」

今回は「ヒカル登場で進撃のノア 崩壊寸前！！本音LINEで禁断質問をぶっこみまくり、溝口も大暴走！【LASTCALL(ラストコール）#016】」と題した動画が公開され、番組の罰ゲームとして、ノアさんがヒカルさんに生電話で「本当に愛してた？」と聞く企画が行われた。

なお、2人の関係について、ノアさんは「会いましたよ先月。久しぶりにご飯行きました。1回だけです、離婚してからは」と説明。普段は電話することもなく「離婚の話する時に電話したぐらい」だという。

罰ゲームの電話がつながると「久しぶり。あのさ、ちょっと聞きたいことがあんねんけどさ。ノアのことってほんまに愛してた？」と単刀直入に尋ねた。ヒカルさんは「ちょっと電波悪くて」「直接聞いてもらっていい？そんな事、会った時に」とかわしつつ、ノアさんが笑いながら「何とか今、ちょっと一言どう？」と畳みかけると、

「あぁ...愛してた」

と答えた。これにノアさんは満面の笑みを浮かべ、「ノアも愛してた」と伝えている。