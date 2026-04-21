ヒカキンさんプロデュース「ONICHA」発売、「普通の麦茶」トレンド入り　フリマアプリ転売も

人気YouTuberのヒカキン（HIKAKIN）さんが手がけたブランド麦茶「ONICHA」が2026年4月21日朝7時、全国のセブン‐イレブン店舗で発売された。

SNSでは、さっそく商品を手に入れたというユーザーからの投稿が相次いでいる。

「『これがいい！』ってワクワクして手に取りたくなる麦茶があったら」

「ONICHA」をめぐっては、約1週間にわたる手の込んだプロモーションも話題となった。ヒカキンさんは3月28日から黒い画面に波の音のみが流れるYouTube生配信を開始し、ファンから心配の声が上がる事態に。

5日に公開された動画で、新たに麦茶のブランド「ONICHA」の立ち上げを発表。CGを駆使した壮大な映像とともに、麦茶を飲み「日本の麦茶、変えるぞー！」と宣言した。

「地味で主役ではなかった麦茶を、シンプルでかわいいデザインと楽しい企画でイケてる飲み物に！！」とし、大ヒットしたカップラーメン「みそきん」の次に「麦茶」のプロデュースを選んだ理由については、娘の存在があったと明かした。

「子供の目を引くものに関しては正直ジュースが圧倒的に強い。でも親としては、健康的で安心な飲み物を選んでほしい」との思いから、「もし、みんなが飲み物を選ぶ時に、『これがいい！』ってワクワクして手に取りたくなる麦茶があったら。 そんな未来を作りたいと思った」と語っていた。