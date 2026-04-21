鳥貴族の食べ飲み放題で「未就学児」の料金を誤請求→親会社が謝罪　本来は無料...「管理体制の不備」

焼鳥屋チェーン「鳥貴族」を展開するエターナルホスピタリティジャパンが2026年4月21日、食べ飲み放題コース「トリキ晩餐会」の未就学児料金を誤請求したとして、「心より深くお詫び申し上げます」と公式サイトで謝罪した。

「情報伝達の過程において齟齬があった」

SNS上では、4月18日のThreads投稿が拡散していた。この投稿によれば、鳥貴族の店舗で「トリキ晩餐会」を利用したところ、未就学児は無料だと公式サイト上で案内されているにもかかわらず、3歳児の料金が請求されたという。

その後、未就学児は小学校入学以前の子どもを指すと指摘すると、3歳児の料金は返金された。しかし、本来は3歳児から料金が発生すると店舗側から言われ、クレーマー扱いを受けたとしていた。

エターナルホスピタリティジャパンは21日、「『トリキ晩餐会』お子様料金に関するお詫びとご報告」と題する発表を公式サイトに掲載し、「ご利用されたお客様をはじめ、多くの皆さまに、多大なるご迷惑とご不安、ご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

発表によれば、「トリキ晩餐会」の未就学児料金の誤請求と、客から指摘を受けた際の対応について、SNS 上で多くの意見・指摘が上がっているとし、調査の結果と今後の対応を報告した。

「トリキ晩餐会」の正しい料金は、中学生以上が大人料金（税込3900円）、小学生が子ども料金（税込1950円）、0歳から小学校入学前の3月31日までの未就学児は無料だと説明している。

今回の誤請求について、同社は「従業員間での料金体系に関する情報伝達の過程において齟齬があった」と原因を説明した上で、「正しい情報を現場に定着させることができなかった当社の管理体制の不備である」とした。

また、「ご利用されたお客様からご指摘をいただいた際の対応において、ご不快な思いならびにご不信を与えてしまったことについて、深く反省しております」と謝罪。なお、誤請求の金額は返金していると述べた。

発表時点で、これまで該当の店舗では「本来の規定に則り適正に行われていた」と報告。「ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に向け管理体制の一層の強化に努めてまいります」としている。