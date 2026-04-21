TDS「アクアトピア」25年間の歴史に幕、9月終了へ　1年前に「予兆」？指摘されていた内容は

東京ディズニーシー（TDS）の人気アトラクション「アクアトピア」が、2026年9月14日をもって終了する。公式サイトで4月21日に発表され、Xでは約1年前の「予兆」も話題になっている。

水上を蛇行、回転して進むウォータービークル

アクアトピアは2001年9月4日にTDSがグランドオープンした当初から、ポートディスカバリーエリアにあるライド型アトラクションだ。定員3人、所要時間は約2分30秒となっており、公式サイトでは下記のような「物語」が展開されている。

「ここは科学者たちが新しい航海システムを研究し、披露するための施設。ウォータービークルに乗り込むと、渦巻や間欠泉、滝などがある迷路のようなコースを蛇行したり、スピンしたりしながら進みます。エキサイティングで新しいテクノロジーを体験しよう！」

現在は休止中（4月8日～22日）だが、4月23日～6月30日は通常バージョンで運営。その後、7月2日からは夏限定の「アクアトピア"びしょ濡れ"バージョン」に変わり、9月14日をもって終了する。

終了発表を受けて、Xでは惜しむ声が広がるとともに、運営会社のオリエンタルランドが25年4月28日に発表した「2035長期経営戦略」を思い出すファンも散見される。発表資料には、大規模開発に取り組むとしてエリア刷新の構想イメージが掲載されている。あくまでイメージ画像ではあるが、ポートディスカバリーらしき場所はあるものの、アクアトピアの面影はないように見えた。

そのためXでは、「クローズされる予兆は一応あった」「そういえば長期経営戦略イラストに無かったのを思い出した」「あのイラストは本当なんだな...」「アクアトピアは埋め立てられるのかな」「わかってはいたけど悲しい...」といった声が上がっている。