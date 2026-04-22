「ルール無視して買いあさる行為が多発...暴言を吐く方も」　転売のため？紀伊国屋書店コミック売場の迷惑客

大手書店で「買いあさり」行為が行われているとして、書店がXで警告している。警告しているのは、紀伊国屋書店新宿本店の「8階コミック売場」公式Xアカウント。2026年4月21日、「1人1冊」などの購入制限を無視する客に対して警告した。

「当店でのルールを無視して買いあさる行為が多発」

「8階コミック売場」のアカウントでは、イベント情報や新刊情報のお知らせなどを発信している。

同日夕の投稿では、「警告」として「近年、フリマサイト等で人気の書籍を当店でのルールを無視して買いあさる行為が多発しております」と報告した。

同店には「1人1冊制限、【日を跨いでの再購入】も禁止としている書籍もございます」など書籍によって独自のルールを設けているという。

こうしたルールに基づいた販売を行っているが、「複数回の購入を確認後、購入禁止のお声がけをした際に暴言を吐く方もいらっしゃいます」。「それにより対応が変わることはございません」とした。

「店頭に掲示してあるルールが全てです（当然ですが書いていなければ何をしてもいいというわけでありません。当然ですが）」と強調し、「度を越えた場合、営業妨害とみなします」と訴えた。