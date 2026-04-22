東京・町田市で「水道メーター」31個盗難　事案多発で水道局が注意喚起、「不審な行為」は通報呼びかけ

東京都庁の公式X（＠tocho_suido）が2026年4月18日に更新され、「現在、都内の集合住宅において、水道メータが盗まれる事件が発生しています」と注意喚起し、広く注目を集めている。どのような事案があったのか、水道局に取材した。

被害総額14万2300円

同アカウントは都の水道事業・下水道事業に関する情報を発信しており、今回の投稿では「突然水が出なくなった場合には、水道局お客さまセンター（0570-091-100）までご連絡ください。また、不審な行為を見かけた場合には、警察へ通報してください」とも伝えた。

20日には、東京都水道局の公式サイトで2回にわたり、町田市内で水道メーターの盗難事件が発生したと発表があった。いずれも「集合住宅」に設置されていたもので、既に警視庁町田警察署に被害届を出し、捜査、巡回の強化を依頼したという。

発表によると1件目の発覚は18日。住民から漏水の連絡を受けた民間事業者が、都の政策連携団体である東京水道（東京都新宿区）に水道メーターがないと報告。調査の結果、10個の盗難が明らかになり、先のX投稿に至った。被害金額は4万5000円。19日には近隣の集合住宅も調べ、新たな盗難は発見されなかったという。

2件目は、別の集合住宅で水道メーターがなくなっていたとして、20日に管理会社が東京水道に連絡。21個が盗まれており、被害金額は9万7300円だった。

どのような動機があったと考えられるだろうか。東京都水道局の担当者は22日にJ-CASTニュースの取材に応じ、あくまでも想定と前置きしつつ、過去には水道メーターのない新築に取り付ける目的で盗むようなケースもあったというが、今回は複数無くなっていることから「金属部分の売却」が狙いではないかとみている。水道メーターは青銅製の合金で、銅が多く含まれており、銅は価格高騰している状況があると説明している。