「殺傷武器輸出解禁」高市首相は宮澤元首相の至言を「時代遅れ」とポイ捨てした？

高市内閣は2026年4月21日の閣議と国家安全保障会議（NSC）で、武器輸出を「救難・輸送・警戒・監視・掃海」に限定する「5類型」を撤廃し、殺傷能力のあるミサイルや艦船・車両などの輸出を解禁した。戦後日本を形作ってきた平和主義からの転換だ。「news23」（TBS）のキャスター小川彩佳さんは4月21日の放送で、「こんな重要なことを閣議だけで決めていいのでしょうか」と疑問を呈した。

真山仁氏「国会で論議しないでいいことなのか」

「一度踏み込んでしまうと、後戻りできなくなる非常に重い方向転換だと思うんですけど、これが（国会で議論せず）閣議決定で決まっていいのかというところがありますよね」と、小川さんはいうのだ。

TBS報道局の防衛省キャップが「政府、与党内には、今回はスピード感を重視したという声があります」と報告すると、コメンテーターの小説家・真山仁氏は「スピードと拙速は非常に近いんです」と首を傾げた。

「（国会への）事後報告というのは、平和を大切にする日本としてやるべきではないと思います。デリケートなところはちゃんと審議しましょうと。それが多くの国民の信頼を高めていくことになると思うんですよ」と、高市内閣のやり方を批判した。