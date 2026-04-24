登録者55万超人気YouTuber、4年交際の恋人と破局...元気に明かす　「未練ゼロ。人生楽しんでおります」

チャンネル登録者数55万超のYouTuber、かすこんねぅさんが、2026年4月20日にチャンネルを更新。約4年交際した恋人と破局したことを明かした。

「一緒にいて成長できる関係性じゃないなって思った」

かすこんねぅさんは22年6月にも、「4年以上付き合ってた彼氏とお別れした」と報告する動画を公開していた。

26年4月20日の動画では、「約4年ぐらい付き合って、破局しました！ イエーイ！」と、大声を上げながら発表した。

破局の理由は、「大ざっぱにふんわりと言うと、一緒にいて成長できる関係性じゃないなって思った」。長い間一緒にいる中でけんかも増え、互いを思いやれていないと感じることも多くなったという。「価値観とかを何回もいろいろ話し合ってすり合わせてきたり」と、努力もしたが、「相性だから、人って、結局は。だから、無理でした」と、あっけらかんと振り返った。

現在は「すごいすっきりとしています」「未練ゼロ。人生楽しんでおります」という。「別れを通して、自分は恋愛においてこういうところが許せないんだなとか、こういうところは許容できるんだなとか、そういうのがけっこう知れたなと思っていて、感謝やね」と語っていた。

コメント欄には「YouTube史上最も明るい破局報告で草」「失恋したテンションじゃなくておもろい」「別れました動画史上いちばん心配にならないし見応えある」「別れた後の話でこんなにポジティブで明るい人初めて見ました あなた最高です」などと書き込まれている。