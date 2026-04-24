藤原紀香、肩出し黒ミニドレスで圧巻のランウェイ...奇跡の神スタイル　「カッコいい」「美しすぎる」

俳優の藤原紀香さん（54）が2026年4月20日、自身のインスタグラムを更新。黒いミニワンピースの衣装ショットを披露した。

「JJ50周年という記念すべきステージ」

藤原さんは、「JJ50周年という記念すべきステージ」といい、ファッション雑誌「JJ」（光文社）の創刊50周年記念フェスに出演したことを報告し、黒いオフショルのミニドレス姿やステージでの様子を投稿した。「Runway、開会宣言、そしてCollection Part MCも務めさせていただき、華やかで思い出深いひとときとなりました」とつづっていた。

「黒のマスキュリンなフォルムに、フェミニンな強さを感じるスタイルで歩かせていただきました」とつづり、「美しさだけでなく、その背景にあるものづくりの姿勢にも心惹かれました」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、オフショルダーデザインの黒いミニワンピースを着用。髪の毛をアップスタイルにして、扉に手を添えて微笑んでいた。3枚目では、ステージに立つ姿を披露していた。4枚目では、抜群のスタイルが際立つ全身ショットを披露し、笑顔をみせていた。

この投稿には、「奇跡」「美しいです」「スタイル素敵すぎます」「美しすぎるーー」「カッコいい！圧巻です！」「凛とした艶めいた美しさ」といったコメントが寄せられていた。