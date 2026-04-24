転倒骨折→手術の松本明子（60）、人気芸能人らの「差し入れ」に感激　盛りだくさんで「お仲間の愛が溢れる」と反響

左足関節脱臼骨折による休業から復帰したタレント・松本明子さん（60）が2026年4月22日、人気芸能人らからの「差し入れ」をインスタグラムで披露した。

「しっかり治して、元気に戻ります！！」

松本さんは３日にインスタで「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と休業を発表し、約1か月のあいだ入院するとしていた。手術を経て、17日には「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、19日に退院できることになりました」と報告。「しばらくは松葉杖での移動となりますが、リハビリにも励みできるだけ早く回復できるよう努めてまいります」とも伝えた。

退院後は仕事復帰し、22日の投稿では、差し入れの写真を披露しながら、

「たくさんの優しさに支えられてます カルシウムたっぷりの美味しい差し入れは骨折経験の先輩、ロッチ中岡さんから akko60 左足関節脱臼骨折のオリジナルトートバッグは東貴博さんから あしのケガのご利益で有名な深川不動尊のお守りは小林千絵さんから 千羽鶴はファンの皆さんから、本当にありがとうございます」

と紹介した。「しっかり治して、元気に戻ります！！」と前向きに述べている。

投稿のコメント欄には、「お仲間の愛が溢れる差し入れ」「ご退院とお仕事復帰おめでとうございます 差し入れの数々素晴らしいです」「怪我は本当に災難でしたが皆様の優しさは普段のアッコさんの優しさの賜物です」といった声が寄せられている。