嵐、名曲ジャケ写公開でファン感涙...大野智＆松本潤主演のドラマ主題歌　「みんなカッコいい」「ビジュ良すぎ」

2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が26年4月13日、自身のインスタグラムを更新。過去のCDジャケットを投稿した。

2016年リリース「I seek／Daylight」のジャケット写真

公開されたのは、16年5月18日にリリースされた「I seek／Daylight」のジャケット写真。「I seek」は大野智さんが出演したドラマ「世界一難しい恋｣（日本テレビ系）の主題歌で、「Daylight」は松本潤さんが出演した日曜劇場「99.9-刑事専門弁護士-」（TBS系）の主題歌だ。ジャケット写真では、黒い衣装を着用した5人が微笑んでいた。

1列目には、短髪の松本さんと、前髪を分けたヘアスタイルの大野さんが微笑んでいた。2列目では、二宮和也さんと櫻井翔さんが笑顔をみせていた。一番上には、茶色の前髪を分けたヘアスタイルの相葉雅紀さんが写っていた。

2枚目では、パンツのポケットに手を入れてポーズをとる二宮さんが、センターに写っていた。二宮さんの横には、華やかな花の装飾をバックにポーズをきめた櫻井さんと、壁に手を置いて凛とした表情をみせる松本さんが写っていた。一番端には、台に腰をかけて片足を曲げてポーズをとる大野さんと、パンツのポケットに手を入れてポーズをとる相葉さんが立っていた。

この投稿には、「ほんとみんなカッコいいのよ」「眼福」「5人のビジュが素敵すぎる」「5人ともカッコ良すぎる！」「めろすぎる」「大野くんのビジュも含めて最高」「みんなかっこいいよぉーーー！！」「めっちゃかっこいいねんけど」「黒スーツが超カッコイイ」「こんなかっこいいグループいない」といったコメントが寄せられていた。