「筋肉バキバキでカッコイイ」「漫画みたい」...元柔道・角田夏実、筋トレ中の黒タンクトップ自撮りが圧巻

パリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストで、2026年1月に現役引退を発表した角田夏実さん（33）が2026年4月21日、自身のインスタグラムを更新。筋肉美が際立つトレーニングウェア姿を披露した。

「楽しくトレーニング」

角田さんは、「先日の休みに久しぶりにジムへ」といい、タンクトップとレギンスのトレーニングウェア姿や、ダンベルやランニングマシンを使う様子を投稿した。「改めて継続の大切さを実感しました」と語り、「New wearで気分も上がって楽しくトレーニング」とコメントを添えていた。

「目指すは、しなやかで綺麗なマッチョ」といい、「ただ、肩の逞しさは絶賛継続中」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いタンクトップとアニマル柄のレギンスを着用。スマホを片手に、腰に手を添えてジムの鏡越しの自撮りショットを披露していた。3枚目では、ダンベルを持ち、両足を広げスクワットの姿勢。4枚目では、ランニングマシンを使ってトレーニングをする後ろ姿を披露していた。

この投稿には、「普段とのギャップがカッコいい！」「腕、筋肉バキバキでカッコイイ」「マンガみたいだ」「カッコ良い肉体健在」「素晴らしい肉体美ですね！」といったコメントが寄せられていた。