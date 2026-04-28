堀ちえみ、結成20年の世界的人気バンドに感涙＆絶賛　「あまりに美しすぎて」「魂のこもった叫びに震えた」

歌手でタレントの堀ちえみさんが2026年4月27日にブログを更新し、世界的に活躍する人気ロックバンド「ONEOKROCK（ワンオクロック）」のライブ映画を鑑賞したとして「観終わった今、もう放心状態です」などと感想を伝えた。

ワンオク結成20周年のライブツアーで25年8月31日に開催された横浜・日産スタジアムでの公演が、映画「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS」として公開中だ。

「本日は観たかったライブを、映画館で鑑賞します」

堀さんは「放心状態です...」と題したブログエントリーを公開した。「本日は観たかったライブを、映画館で鑑賞します。主人はあまり乗り気ではなかった...というかよく知らないみたいです なので、お付き合いしてもらった感じ」と説明し、ワンオクの映画を見たことを報告している。続けて、

「とにかく素晴らしかった。人生いろんなことがあっても、自分の悩みや傷みなんてちっぽけなもので。一生懸命生きていくことの大切さ。真っ直ぐ前を向いて歩んでいくことの美しさを教えてもらいました。音楽に向き合う姿があまりに美しすぎて泣けた。自分よりも歳下の人たちの魂のこもった叫びに震えた」

と絶賛し、「観終わった今、もう放心状態です」とも伝えた。

その後のエントリーでも、「今日のONEOK LOOK のライブ映画、本当に感動的でした。音楽はもちろん聴いていたけど、ライブは観たことなかった。パワフルさにぶっ飛んだ」と振り返った。「主人も泣きそうになったとのこと」と明かしている。