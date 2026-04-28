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タクシーがまさかの「福岡空港」行き先間違い　「何故なら、全て...」スリムクラブ真栄田のフォローが優しすぎる

2026.04.28 14:25
エンタメ班

   お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんが2026年4月27日にXを更新。福岡県でのロケ終わりに乗ったタクシーでトラブルに遭ったことを報告した。

  • 福岡空港の国際線ターミナル。国内線から離れた場所にある
    福岡空港の国際線ターミナル。国内線から離れた場所にある
  • 福岡空港の国内線ターミナル。地下鉄が乗り入れている
    福岡空港の国内線ターミナル。地下鉄が乗り入れている
  • 国内線と国際線は無料バスで10～15分かかる
    国内線と国際線は無料バスで10～15分かかる
  • 福岡空港の国際線ターミナル。国内線から離れた場所にある
  • 福岡空港の国内線ターミナル。地下鉄が乗り入れている
  • 国内線と国際線は無料バスで10～15分かかる

なぜ国際線ターミナルに行ってしまったのか

   真栄田さんはXで、福岡県でロケがあったことを明かしつつ、「予約してた飛行機より一本早い便に乗れそうで、タクシーに乗り、運転手さんに『福岡空港まで』と伝え、1時間弱あるので寝ました」と報告。

   その後、「着きました」と声を掛けてもらったところ、その早い便に間に合いそうな時間だったとのこと。しかし、支払いをしてタクシーを降りたところ、「福岡空港国際線」だったと明かした。

   なお、福岡空港は国内線と国際線のターミナルが離れており、滑走路を挟んで車で15分程度の距離がある（無料連絡バスでは10～15分程度で移動できる）。

   そのため、真栄田さんは急いでタクシーに戻り、「ここ国際線ですよ！」と伝えたとのこと。タクシー運転手からは「すみません！国内線まで乗って下さい！」と言われ、再び乗車したものの、国内線までの行き方が分からず、他の運転手に行くことに。さらに混んでいたこともあり、到着まで20分ほどかかってしまったと明かした。

「何故なら、全て、全て、俺の国際線顔のせい」
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FUK
真栄田賢
福岡空港
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