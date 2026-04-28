「信じられない」...M-1敗者復活コンビ、結成初期の姿にファン騒然　「実はとってもイケメン」「顔ファンです」

お笑いコンビ「カナメストーン」が、2026年4月17日にYouTubeを更新。吉本総合芸能学院（NSC）に入学した09年から今までの髪型を振り返る動画を公開し、若い頃の写真が「イケメン」だと注目を集めている。

カナメストーンは、25年12月21日に行われた「M-1グランプリ2025」決勝戦に敗者復枠から出場し、第7位となった。

「イケメンみてぇな顔して過ごしてる」

現在のカナメストーンは、山口誠さん（39）が、前髪を短く切り、サイドは刈り上げ、襟足は長めに伸ばしたマレットヘアー。零士さん（39）がアフロに近いパーマヘアーと、個性的な髪型が特徴だ。

NSC在学時の写真を見ると、山口さんがサイドを大胆に刈り上げたモヒカンヘアー、零士さんがマッシュルームカットだった。結成1年目（2010年）か2年目の頃のものという写真では、山口さんがベリーショートヘアー、零士さんが肩ほどの長さのロングヘアーに変化していた。

古着店で撮影されたという2ショットで、零士さんは「イケメンみてぇなのが良くねぇわ。イケメンじゃねぇのに、イケメンみてぇな顔して過ごしてる」と、若い頃の自分たちに突っ込んでいた。

さらに、結成3年目の頃の写真は、山口さんが眉毛が隠れるほど前髪を伸ばし、髭を生やし、黒縁のメガネをかけ、赤のライダースジャケットという姿。零士さんは長い前髪を斜めに流した髪型だった。

2人は当時の自分たちを格好つけていたと振り返り、零士さんは「ウケるわけねぇじゃん。コイツが」と爆笑していた。

その後は、「2人で同時に同じ髪型したら面白いんじゃね？」と一緒にパーマをかけたり、山口さんがサイドを刈り上げたスキンフェードカット、零士さんがボリューミーなパーマヘアーにしたりと、個性的な髪型を追求していた様子を紹介した。

コメント欄には「2人とも実はとってもイケメン」「信じられないほどのイケメン でも今の方が面白そう過ぎる！」「カナメストーンは面白い髪型しておかないと、イケメン過ぎる！」「正直に言います。カナメストーンの顔ファンです」といったコメントが書き込まれている。