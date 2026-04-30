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【ドジャース】キム・ヘソンの演出が「台無し」、9回サヨナラ好機生かせず連敗...韓国メディア不満

2026.04.30 14:05
スポーツ班

    韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月30日、キム・ヘソン内野手（ドジャース、27）の特集記事を組み、キムが演出した好機を生かせなかったチームに不満を示した。

  • キム・ヘソン選手（球団インスタグラムより）
    キム・ヘソン選手（球団インスタグラムより）
  • キム・ヘソン選手（球団インスタグラムより）

「最下位常連チーム相手に2連敗」

    ロサンゼルス・ドジャースは30日、本拠地ドジャー・スタジアムでマイアミ・マーリンズと対戦し、キムは「7番・ショート」でスタメン出場した。

    試合は、マーリンズが2回にリアム・ヒックス捕手（26）のソロ本塁打で先制。ドジャースはその裏、アレックス・コール外野手（31）のタイムリーで同点に追いついた。

    その後、両チームともに1点を追加し、2－2の同点で迎えた8回、マーリンズがハビエル・サノヤ内野手（23）の内野安打で1点を獲得した。これが決勝点となり、マーリンズが3－2で勝利した。

    ドジャースは9回に見せ場を作った。先頭のキムが四球を選んで出塁すると、続くコールも四球で、無死1、2塁となった。

    アレックス・フリーランド内野手（24）が送りバントを決め、1死2、3塁の場面で、大谷翔平選手（31）は申告敬遠で歩かされた。1死満塁のチャンスに、フレディ・フリーマン内野手（36）がセカンドゴロに倒れ、これがダブルプレーとなり試合終了した。

    キムがチャンスを演出するもチームは惜敗。「スポーツ朝鮮」は、「衝撃！キム・ヘソンが決勝のチャンスを演出したのに、すべて台無しに！ 最下位常連チーム相手に2連敗とは」とのタイトルで記事化した。

「2日連続でマイアミに1点差で敗れ衝撃的な余波」
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