【ドジャース】キム・ヘソンの演出が「台無し」、9回サヨナラ好機生かせず連敗...韓国メディア不満

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月30日、キム・ヘソン内野手（ドジャース、27）の特集記事を組み、キムが演出した好機を生かせなかったチームに不満を示した。

「最下位常連チーム相手に2連敗」

ロサンゼルス・ドジャースは30日、本拠地ドジャー・スタジアムでマイアミ・マーリンズと対戦し、キムは「7番・ショート」でスタメン出場した。

試合は、マーリンズが2回にリアム・ヒックス捕手（26）のソロ本塁打で先制。ドジャースはその裏、アレックス・コール外野手（31）のタイムリーで同点に追いついた。

その後、両チームともに1点を追加し、2－2の同点で迎えた8回、マーリンズがハビエル・サノヤ内野手（23）の内野安打で1点を獲得した。これが決勝点となり、マーリンズが3－2で勝利した。

ドジャースは9回に見せ場を作った。先頭のキムが四球を選んで出塁すると、続くコールも四球で、無死1、2塁となった。

アレックス・フリーランド内野手（24）が送りバントを決め、1死2、3塁の場面で、大谷翔平選手（31）は申告敬遠で歩かされた。1死満塁のチャンスに、フレディ・フリーマン内野手（36）がセカンドゴロに倒れ、これがダブルプレーとなり試合終了した。

キムがチャンスを演出するもチームは惜敗。「スポーツ朝鮮」は、「衝撃！キム・ヘソンが決勝のチャンスを演出したのに、すべて台無しに！ 最下位常連チーム相手に2連敗とは」とのタイトルで記事化した。