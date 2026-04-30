【ボクシング】中谷潤人は体格的に優位、「井上尚弥を小さく見せる実力者」米メディア指摘...生まれついて「2階級上の骨格」

米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）に挑戦する、中谷潤人（M・T、28）の体格の優位性を指摘した。

「中谷潤人は体格と若さを武器に井上尚弥に挑む」

スーパーバンタム級4団体王座をかけた世界タイトルマッチが2026年5月2日、東京ドームで行われる。絶対王者・井上に、世界3階級制覇王者の中谷が挑む。

井上、中谷ともに32戦無敗で、井上は32勝（27KO）、中谷は32勝（24KO）。互いに強打を誇り、右構えの井上は身長165センチ、リーチ171センチで、サウスポーの中谷は、身長173センチ、リーチ174センチだ。

両者がこれまで獲得した世界王座を比較すると、井上はライトフライ級（48.9キロ）、スーパーフライ級（52.1キロ）、バンタム級（53.5キロ）、スーパーバンタム級（55.3キロ）の4階級。中谷はフライ級（50.8キロ）、スーパーフライ級、バンタム級の3階級を制した。

世界中のボクシングファンが注目するドリームマッチ。井上優位の下馬評が多い中、「ボクシングニュース24」は、「中谷潤人、体格と若さを武器に井上尚弥に挑む」とのタイトルで記事化した。

記事では「中谷は背が高い。身長5フィート8インチ（約173センチ）あり、生まれついて（1階級上の）フェザー級（57.1キロ）あるいは、（2階級上の）スーパーフェザー級（58.9キロ）の骨格をしており、体格的優位性を持っている」と指摘し、その優位性について具体的に説明した。