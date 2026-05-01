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元DeNAバウアー、大リーグ復帰できるのか...レジェンドが指摘した復帰に必要な「条件」とは【米メディア】

2026.05.01 11:50
スポーツ班

   大リーグのセントルイス・カージナルス、ロサンゼルス・エンゼルスなどでプレーしたレジェンド、アルバート・プホルス氏（46）が、大リーグ復帰を目指すトレバー・バウアー投手（35）について、「MLBとの問題を解決する必要がある」との見解を示した。

  • バウアー投手（写真：AP/アフロ）
    バウアー投手（写真：AP/アフロ）
  • バウアー投手（写真：AP/アフロ）

「バウアーの場合、MLBに反旗を翻した点が問題だった」

   「FOXニュース」（ウェブ版）のインタビューに応じたもので、2026年4月30日に記事が公開された。

   元大リーガーのバウアーは、シンシナティ・レッズ時代の20年に、年間最優秀投手に贈られるサイ・ヤング賞を受賞した。

   21年2月にロサンゼルス・ドジャースに移籍するも、シーズン中に女性に性的暴行で訴えられるトラブルに。結局、女性とは示談が成立したが、チームを離れることになった。このトラブルを巡り、米大リーグ機構（MLB）と対立した。

   大リーグでプレーできなくなり、23年にDeNAに入団。1年間プレーした後、翌24年は大リーグ復帰を目指し、メキシカンリーグでプレーした。25年にはDeNAに復帰。今季は、米独立アトランティックリーグのロングアイランドでプレーしている。

   バウアーが大リーグ復帰を熱望していることに関して、プホルス氏は「まずMLBとの問題を解決すべきだと思う。トレバー・バウアーの場合、MLBに反旗を翻した点が問題だった。自分を養ってくれている存在に逆らうことはできない」との見解を示した。

「バウアーをチームに迎えたいと思わない球団なんてあるだろうか？」
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