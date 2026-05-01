元DeNAバウアー、大リーグ復帰できるのか...レジェンドが指摘した復帰に必要な「条件」とは【米メディア】

大リーグのセントルイス・カージナルス、ロサンゼルス・エンゼルスなどでプレーしたレジェンド、アルバート・プホルス氏（46）が、大リーグ復帰を目指すトレバー・バウアー投手（35）について、「MLBとの問題を解決する必要がある」との見解を示した。

「バウアーの場合、MLBに反旗を翻した点が問題だった」

「FOXニュース」（ウェブ版）のインタビューに応じたもので、2026年4月30日に記事が公開された。

元大リーガーのバウアーは、シンシナティ・レッズ時代の20年に、年間最優秀投手に贈られるサイ・ヤング賞を受賞した。

21年2月にロサンゼルス・ドジャースに移籍するも、シーズン中に女性に性的暴行で訴えられるトラブルに。結局、女性とは示談が成立したが、チームを離れることになった。このトラブルを巡り、米大リーグ機構（MLB）と対立した。

大リーグでプレーできなくなり、23年にDeNAに入団。1年間プレーした後、翌24年は大リーグ復帰を目指し、メキシカンリーグでプレーした。25年にはDeNAに復帰。今季は、米独立アトランティックリーグのロングアイランドでプレーしている。

バウアーが大リーグ復帰を熱望していることに関して、プホルス氏は「まずMLBとの問題を解決すべきだと思う。トレバー・バウアーの場合、MLBに反旗を翻した点が問題だった。自分を養ってくれている存在に逆らうことはできない」との見解を示した。