瓜田純士、お笑い芸人「ブレイキングダウンはカス」発言に自虐投稿...ファンは苦言「みんな命がけでやってる」

アウトローのカリスマこと瓜田純士氏（46）が、2026年5月6日に自身のXを更新し、お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政さん（40）の発言に対してか、「こんにちは『カス』です」と自虐的なコメント投稿をした。

「美しすぎて。あの試合と、あの2人の感じが」

屋敷さんは、3日にユーチューブ動画「ニューヨーク Official Channel」のライブ配信を行い、その中で格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）に言及した。

動画では、2日に東京ドームで行われたプロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王座タイトル戦を話題に挙げ、ブレイキングダウンの試合と比較した。

同タイトル戦は、王者・井上尚弥（大橋、33）が、挑戦者・中谷潤人（M・T、28）を3－0の判定で下し、王座防衛に成功した。

試合を観戦したという屋敷さんは、「すごい緊張感やんか。その中で殴り合って、2人で笑いあって、どういう境地なんだろ。わけ分からん。最高やろな。終わった後に『ありがとう』とか言って」とタイトル戦を振り返り、こう続けた。

「ブレイキングダウンはカスなんじゃないかなと思っちゃった。そんなわけないんやけど。あれ見ると、ブレイキングダウンはカスなんかなって。美しすぎて。あの試合と、あの2人の感じが」

瓜田氏は、屋敷さんのコメントを報じるニュースサイトの見出しを添付し、「こんにちは『カス』です」とのコメントを投稿した。